تعرف على الكمية الكافية من الشوفان يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تزخر رقائق الشوفان بالكثير من الفوائد الصحية، ويمكن تحضير طبق الشوفان بعدة طرق شهية، ولكن ما الكمية التي تكفي الجسم يومياً؟



ويجيب خبراء التغذية بمجلة "فرويندين" الألمانية بأنه يجب تناول الشوفان باعتدال، وأن يكون ذلك ضمن نظام غذائي متنوع يضمن إمداد الجسم بكل العناصر والفيتامينات اللازمة.

وأضاف الخبراء الألمان أن الاستهلاك اليومي من الشوفان يجب ألا يتعدى 300 غرام، وأن تكون هذه الكمية مقسمة على عدة وجبات على مدار اليوم، حيث يحتوي 100 غرام من رقائق الشوفان على حوالي 350 سعراً حرارياً، ولابد أن يكون ذلك مصحوباً بأطعمة صحية مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والكثير من الفواكه والخضروات الطازجة وخبز الحبوب الكاملة والبقوليات وخلافه.

إضافة إلى ذلك، فإن الكمية الموصى بها من الألياف للرجال والنساء هي 30 غراماً في اليوم، وبما أن 100 غرام من رقائق الشوفان توفر عشرة غرامات من الألياف.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن الإكثار من الألياف الغذائية يعتبر من الأمور غير الصحية، لأنها تتخمر في الأمعاء الغليظة وتنتج الغازات، وهو ما قد يؤدي بدوره على المدى الطويل إلى التهاب الأمعاء، ولذلك يوصى لمن يستهلك الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف، مثل بذور الكتان والبقوليات والحبوب الكاملة، تقليل كمية رقائق الشوفان.