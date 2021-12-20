شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أهم الميزات الجديدة لواتس أب وتويتر وإنستغرام في 2021؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

خلال العام الجاري الذي أوشك على الإنتهاء، أضافت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي مثل واتس أب وإنستغرام وتويتر، الكثير من الميزات الجديدة.



فيما يلي أهم الميزات الجديدة التي أضافتها منصات تويتر وإنستغرام وواتس أب، خلال هذا العام، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

1- تويتر

- برنامج بيرد واتش: يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن التغريدات التي يعتقدون أنها مضللة وكتابة ملاحظات عنها، وهو متاح حالياً في الولايات المتحدة.

- ميزة المطالبات: تحذر المستخدمين من إمكانية التورط في محادثة يمكن أن تصبح ساخنة، ولكن ليس من الواضح ما هي المعايير التي سيتخدمها تويتر لتحديد أجواء المحادثة.

- صور بالحجم الكامل: أعلنت تويتر أنها ستقدم صوراً بالحجم الكامل على نظامها الأساسي، وأنها ستتخلص من خوارزمية الاقتصاص التلقائي على تطبيقات أندرويد و آي أو إس، مما سيسمح للمستخدمين بمشاهدة الصور بالكامل في مخططهم الزمني.

- التحكم في المحادثات: لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في المحادثات التي يبدؤونها، طرحت تويتر تحديث "إعدادات المحادثة" للسماح للأشخاص "بتغيير من يمكنه الرد" على تغريدة في منتصف المحادثة. هذه الإعدادات تساعد بعض الأشخاص على الشعور بالأمان من خلال الحد من الردود غير المرغوب فيها حتى يتمكنوا من المشاركة في محادثات ذات مغزى أكبر، مع السماح للأشخاص برؤية وجهات نظر مختلفة.

- تسمية المعلومات المضللة: أطلقت الشركة تسميات معلومات مضللة معاد تصميمها لمساعدة الأشخاص على معرفة ما إذا كان محتوى التغريدة مضللًا. تظهر هذه الملصقات بخلفيات مرمزة بالألوان، مما يجعلها أكثر وضوحًا في الخلاصة مع منح الأشخاص طريقة لتحليل المعلومات بسرعة من الإشارات المرئية. وتجدر الإشارة إلى أن تويتر يصنف فقط ثلاثة أنواع من المعلومات الخاطئة: "الوسائط التي تم التلاعب بها"، مثل مقاطع الفيديو والصوت التي تم تغييرها بشكل مخادع بطرق قد تسبب ضررًا في العالم الحقيقي ؛ والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات والتصويت والتغريدات الكاذبة أو المضللة المتعلقة بفيروس كورونا.

- تحسين الوسائط: قام تويتر بترقية جودة الصور ومقاطع الفيديو المنشورة، وبدأ في اختبار التغريدات حتى يكون للصور وملفات GIF ومقاطع الفيديو مساحة أكبر للتألق. الميزات الجديدة ستعمل على تحسين كيفية مشاركة المستخدمين وعرض الوسائط على المنصة حيث يمكن للمرء نقلها بشكل أفضل بالصور أو مقاطع الفيديو.

- اختر من يتابعك: طرح تويتر هذا العام ميزة لمساعدتك في تنسيق قائمة المتابعين الخاصة بك. يمكن للمستخدمين الآن إزالة المتابعين دون حظرهم. .

- وضع الأمان: ميزة لحماية الفرد بشكل أفضل عند الطرف المتلقي للتغريدات عن طريق الحد من انتشار الملاحظات الضارة وظهورها. يقوم وضع الأمان بحظر الحسابات تلقائيًا مؤقتًا التي تستجيب لتغريداتك بلغة يحتمل أن تكون ضارة - مثل الإهانات أو ملاحظات الكراهية - أو تلك التي ترسل ردودًا أو إشارات متكررة وغير مدعوة.

2- واتس أب

- دعم الأجهزة المتعددة: تمنحك ميزة الأجهزة المتعددة وصولاً مبكرًا لتجربة إصدار جديد من واتس أب للويب وسطح المكتب والبوابة. ستتيح هذه الميزة لمستخدمي واتس أب بيتا إمكانية ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بحساباتهم، والتي يمكن أن تشمل المتصفحات والأجهزة الأخرى، ولكن ليس هاتفًا آخر. تتيح الميزة للمستخدمين استخدام واتس أب على هذه الأجهزة المرتبطة حتى عندما لا يكون الهاتف الرئيسي به اتصال إنترنت نشط.

- اختفاء الرسائل: تتيح ميزة اختفاء الرسائل الجديدة للمستخدمين تعيين مؤقت افتراضي للحذف الذاتي للرسائل. يمكن ضبط هذا المؤقت على 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا. يمكن للمستخدمين استخدام الميزة في الدردشات الشخصية بالإضافة إلى الدردشات الجماعية.

- مكالمات الفيديو والصوت لمستخدمي الويب: بدأ واتس أب في طرح ميزة مكالمات الفيديو والصوت لمزيد من مستخدمي سطح المكتب، على الرغم من أن الخيار لا يزال في مرحلة تجريبية ولن يراه الجميع على الفور.

- معاينة الرسائل الصوتية: أعلن واتس أب عن ميزة جديدة للرسائل الصوتية تمكن المستخدمين من سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها. في وقت سابق، لم يكن لدى المستخدمين خيار تشغيل الرسائل الصوتية حيث كان يتعين تسجيلها وإرسالها على الفور.

- إجراءات خصوصية جديدة: تمنع هذه الميزة جهات الاتصال غير المعروفة من رؤية حالة المستخدم التي شوهدت مؤخرًا وآخر مرة. على الرغم من أن تطبيق المراسلة يمنح المستخدمين بالفعل خيار إخفاء آخر ظهور لهم وتفاصيلهم عبر الإنترنت، إلا أن هناك بعض تطبيقات الجهات الخارجية التي لا يزال بإمكانها مراقبة أنشطتك وتهدف إجراءات الخصوصية الجديدة إلى منعها.

3- انستغرام

- لوحة تحكم احترافية: بدأ إنستغرام عام 2021 بالإعلان عن لوحة معلومات احترافية، متاحة لجميع حسابات الأعمال والمبدعين على إنستغرام.

- "تم حذفه مؤخرًا": أضاف إنستغرام ميزة تم حذفه مؤخرًا لمساعدة المستخدمين في استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة. سيكون هذا أيضًا بمثابة حماية من المتسللين الذين يقومون أحيانًا بحذف المحتوى عند وصولهم إلى حسابات المستخدمين.

- غرف الدردشة الحية: أعلن إنستغرام عن ميزة "غرفة الدردشة الحية"، والتي تمنح المبدعين القدرة على إضافة ما يصل إلى أربعة أشخاص إلى البث المباشر. في السابق، كان بإمكان مستخدم واحد فقط الانضمام إلى الآخر على الدردشة الحية.

- معالجة التحيز العنصري: قالت المنصة إنها ستنفذ تدابير جديدة لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت ضد لاعبي كرة القدم. وتأتي هذه الخطوة بعد أن واجه عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هجمات عنصرية على المنصة. قال إنستغرام إن الحسابات التي انغمست في هذه الممارسة ستتم إزالتها نهائيًا بدلاً من تعليقها.

- ميزة كولاب: تتيج الميزة الجديدة على النظام الأساسي للمستخدمين التعاون مع بعضهم البعض أثناء مشاركة منشورات جديدة. باستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين دعوة أشخاص أو حسابات أخرى "للظهور كمتعاونين" في المنشورات الجديدة.

- ترجمة النص في القصص: سيترجم التحديث الجديد النص في القصص تلقائيًا. يقدم تطبيق مشاركة الصور والفيديو الشهير بالفعل ميزة ترجمة النص في المنشورات والتعليقات التوضيحية. سيسهل ذلك على المستخدمين مشاركة القصص مع الجماهير الدولية أيضًا.

- الحدود: تسمح هذه الميزة للمستخدمين بتحديد أو إخفاء التعليقات والرسائل الواردة من المستخدمين غير الموجودين في قائمة المتابعين أو الذين أصبحوا متابعين في الماضي القريب.

- الملصقات: استبدل إنستغرام خيار التمرير لأعلى بالملصقات. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إضافة روابط إلى قصص إنستغرام الخاصة بهم.

- خذ قسطًا من الراحة: يمكّن إنستغرام المستخدمين من رؤية الرسائل المنبثقة عندما يقضون وقتًا طويلاً في النظر في موضوع معين. يمكن للمستخدمين أيضًا أن يقرروا أن يتم دفعهم لأخذ استراحة بعد أن يقضوا 10 أو 20 أو 30 دقيقة متتالية على التطبيق.