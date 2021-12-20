عُمان تقلل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة المنشطة.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، اليوم الإثنين، عن تقليل الفترة الزمنية لتلقي الجرعة المنشطة من 6 أشهر إلى 3 أشهر من تاريخ تلقي الجرعة الثانية، ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء.



وأهابت الوزارة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية اليوم، بالجميع إلى المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.

وشددت على ضرورة التقيد التام بالإجراءات الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة والحفاظ على نظافة اليدين.