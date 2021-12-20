شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انخفاض عدد الإصابات الجديدة بكورونا إلى 27 ألفا بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 27022 شخصا، فيما انخفض عدد الوفيات إلى 1019 حالة مقابل 27967 إصابة و1023 حالة وفاة في اليوم السابق.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الاثنين، أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (2630 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1958 حالة) ومقاطعة موسكو (1935 حالة).

وتماثل 30059 مريضا للشفاء خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل 32655 شخصا في اليوم السابق.