كل ما تريد معرفته حول هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شهدت السوق المصرية طرح مجموعة مثيرة من الهواتف الذكية خلال 2021، و من بين أبرز هواتف العام 2021 كان هاتف Oppo Reno 6 5G الذي طٌرح في مصر خلال سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن سلسلة فئة أوبو رينو.



نجح هاتف أوبو رينو 6 5G خلال الأشهر القليلة الماضية في احتلال مكانة كبيرة في السوق المصرية وجذب العديد من العملاء خاصة في فئة الشباب، كونه يتميز بالقدرة على تشغيل الألعاب بسرعة فائقة لوجود رامات 8 جيجابايت.

ومن أبرز مميزات الهاتف أيضا البطارية القوية، والكاميرا المميزة والشاشة الكبيرة التي توفر رؤية واضحة.

الهاتف رغم مميزاته العديدة، لكن يعاب عليه أن البطارية لا يمكن فصلها عن الهاتف، علاوة على عدم إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

وفقا لموقع "gsmarena" يأتي هاتف Oppo Reno 6 5G، بمواصفاته عالية الجودة، فهو يعمل بمعالج ثماني النواة Dimensity 900 5G تكنولوجيا 6 نانو، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

يأتي الهاتف بسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وذاكرة صلبة "رام" 8 جيجابايت، ويتميز بوجود بطارية سعتها 4300 مللي أمبير.

أما كاميرا الهاتف الخلفية فهي ثلاثية (64 و8 و2) ميجابيكسل، والأمامية "السيلفي" 32 ميجابيكسل.

يبلغ سعر هاتف أوبو Oppo Reno 6 5G الإصدار 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام نحو 8990 جنيها مصريا.