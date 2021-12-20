مرسيدس تطلق أيقونتها AMG EQS 53 4Matic الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس عن إطلاق أيقونتها الكهربائية AMG EQS 53 4Matic الجديدة بسعر يبدأ من 152 ألف و546 يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة 560 كيلووات/761 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 1020 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة في أحسن الأحوال من السكون حتى 100 كلم/س في غضون 3.4 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 250 كلم/س. أما مدى السير فيتراوح من 529 إلى 586 كلم.

ولكي تعبر السيارة AMG EQS 53 4Matic عن شخصيتها الرياضية من الناحية الصوتية منحتها الشركة صوتا جديدا يحمل الاسم AMG Sound Experience.