مصر تغلق ثلاثة موانئ لسوء الأحوال الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون اليوم الإثنين إن مصر أغلقت ثلاثة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناءي بور توفيق والزيتيات بالسويس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

كما قالت الهيئة إن ميناء شرم الشيخ أغلق في وقت لاحق من اليوم الإثنين لنفس السبب.

في الأسكندرية طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد والاستمرار في متابعة الأحوال الجوية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات، بحسب بيان صحفي.

وحذرت هيئة الأرصاد المصرية من طقس الإثنين، مشددة على أنه يشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكشفت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار السحب الرعدية على الإسكندرية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على مناطق من شمال الدلتا (البحيرة).

واوضحت هيئة الأرصاد ان سيشهد اليوم الإثنين، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء .

كما أوضحت الهيئة ، أن اليوم الإثنين، يشهد نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس .