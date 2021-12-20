تسجيل 24 ألف إصابة جديدة و97 وفاة بكورونا بإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت إيطاليا 24303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.



كما سجلت البلاد 97 حالة وفاة جديدة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الإثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5389155 إصابة، والوفيات إلى 135641 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 105608729 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.