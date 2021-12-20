شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن تفاصيل مقتل إرهابيين اثنين من داعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الاثنين، مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية لطائرات F_16 العراقية في ديالى قى الناحية الشرقية من العراق .
وذكرت الخلية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وأضافت أن الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية.