الارشيف / اخبار الخليج

العراق تعلن تفاصيل مقتل إرهابيين اثنين من داعش فى ديالى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن تفاصيل مقتل إرهابيين اثنين من داعش فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم الاثنين، مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية لطائرات F_16 العراقية في ديالى قى الناحية الشرقية من العراق .

وذكرت الخلية، في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه بإشراف ومتابعة من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وأضافت أن الضربة أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا