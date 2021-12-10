شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. درجات حرارة منخفضة بالسعودية وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم انخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط المملكة, وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على معظم المناطق, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

طقس البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون رطبا مع ضباب صباحي في بعض المناطق ويتحول الى معتدل مع كميات متفاوتة من السحب في وقت لاحق من النهار.

الرياح شمالية غربية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 13 الى 18 عقدة احيانا وقت لاحق.

وحذرت الارصاد من تدني الرؤية الافقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 اقدام في عرض البحر في وقت لاحق.

درجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 100% والصغرى 40%.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الغربية، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: - شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 والمد الثاني عند الساعة 07:56 والجزر الأول عند الساعة 10:13 والجزر الثاني عند الساعة 00:11 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:58 والمد الثاني عند الساعة 03:07 والجزر الاول عند الساعة 08:42 والجزر الثاني عند الساعة 20:13 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 28 17 85 25 دبي 28 17 75 25 الشارقة 28 12 75 30 عجمان 27 18 70 25 أم القيوين 28 12 70 30 رأس الخيمة 27 13 70 30 الفجيرة 28 18 75 30 العين 27 15 70 25 ليوا 26 15 85 20 الرويس 26 16 85 30 السلع 26 18 85 35 دلما 27 19 80 40 طنب الكبرى 27 20 75 35 طنب الصغرى 27 20 75 35 أبو موسى 27 20 75 30 .