شكرا لقرائتكم خبر عن 186 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى فى خامس أيام عيد الأنوار اليهودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم 186 مستوطنًا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من ضمنهم طلبة في مدارس يهودية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية من الحرم، بحماية شرطة الاحتلال.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان، وزع على الصحفيين - : إن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة وجاء في خامس أيام عيد الأنواراليهودي "الحانوكاه"، والذي يرمز إلى إعادة تدشين ما يسمى المذبح في "الهيكل" المزعوم.

وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل"، دعت لتكثيف الاقتحامات المركزية والجماعية للأقصى، حتى الإثنين المقبل، برفقة كبار الحاخامات وتنظيم محاضرات واقتحامات احتفالية، وصلوات ومحاولات لإدخال شمعدان "الحانوكاه".

وسهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات المستوطنين عبر فرض إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات، في مدينة القدس عمومًا ومحيطُ البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.

يذكرأن، اقتحم مستوطنون إسرائيليون، أمس الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال، وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين تجاوز عددهم 150 مستوطنا اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وكان مسؤولون في اتحاد ما يطلق عليها منظمات جبل الهيكل دعوا إلى تكثيف اقتحامات المستوطنين إلى المسجد الأقصى، بمناسبة "عيد الأنوار" اليهودي، الذي بدأ في التاسع والعشرين من أكتوبر، ويستمر حتى السادس من ديسمبر. وتشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في البلدية القديمة من القدس، وتعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتقوم بتفتيشهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية.

من جانب أخر قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن المقدسيين يدفعون ثمن الاحتلال وتقاعس مجلس الأمن في تنفيذ قراراته.