شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. الحبس عامين وغرامة 200 ألف ريال لمخالفى العزل أو الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمن العام السعودى عن تغريم كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحى المؤسسى بما يصل إلى 200 ألف ريال، أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو العقوبتين معا.

وقال الحساب الرسمي للأمن العام في موقع "تويتر": "يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي المؤسسي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معا".

وأضاف أنه في حالة تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، مشيرا إلى أنه إذا كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

يذكرأن، صرح مصدر مسئول فى وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال المصدر أمس الأربعاء، إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.