شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز السلم والأمن والتعايش الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية تعزيز السلم والأمن والتعايش الاجتماعي بين مختلف الأطياف العراقية.

وأوضح صالح خلال لقائه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش اليوم الخميس وفقًا لوكالة الأنباء العراقي، ضرورة حماية أمن المواطنين وتعزيز الاستقرار في البلد عبر توحيد الصف الوطني والانطلاق نحو تلبية تطلعات الشعب في حياة كريمة.