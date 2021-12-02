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الرئيس العراقى يؤكد أهمية تعزيز السلم والأمن والتعايش الاجتماعى

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح أهمية تعزيز السلم والأمن والتعايش الاجتماعي بين مختلف الأطياف العراقية.

 

وأوضح صالح خلال لقائه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش اليوم الخميس وفقًا لوكالة الأنباء العراقي،  ضرورة حماية أمن المواطنين وتعزيز الاستقرار في البلد عبر توحيد الصف الوطني والانطلاق نحو تلبية تطلعات الشعب في حياة كريمة.

 

وكان قد صالح ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش.

 

وشدد برهم على أهمية توحيد الصفوف والعمل على تلبية تطلعات المواطنين في حياة حرّة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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