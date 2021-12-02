شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يدعو لسرعة اتخاذ الإجراءات للحد من إعادة تفشى "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للحد من انتشار الوباء مجددا، و ذلك بعد متابعته لتطورات الأوضاع وقلقه من ارتفاع عدد المصابين بكورونا بعد تسجيل تراجع ملحوظ الفترة الماضية .

وطالب عون المواطنين بالتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ، كما طالب برفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أي طارىْ.

في السياق ذاته، استعرض عون الوضع الصحي العام في البلاد مع نقيب أطباء لبنان في بيروت الدكتور شرف أبو شرف ، مشددا على ضرورة وضع البلاد في حالة تأهب قصوى لمواجهة تفشي فيروس كورونا والمتحورات الجديدة التي ظهرت في عدد من الدول .

من جانبه قال الدكتور أبو شرف إن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر ونبهت إلى التطورات المستجدة في هذا الوباء وكذلك الدول الكبرى.

وأضاف أن الاستهتار قد يضع البلاد أمام خطر كبير سيطول النظام الصحي ، وقد يؤدي إلى انهياره، لأن لا توجد إمكانية كافية للمجابهة لدى القطاع الصحي ، خصوصا إذا لم يلتزم المواطنون بالإرشادات الوقائية وخصوصا تلقي التلقيح، علما أن اللقاح متوفر بأعداد كبيرة.