شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية العراقية: عودة 433 مهاجرا من مينسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عودة 433 مهاجرا عراقيا من العاصمة البيلاروسية مينسك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، أنه بجهود وزارة الخارجية وبالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية، تم تنفيذ رحلة إجلاء للمهاجرين طوعا تتجه من مينسك إلى العراق وتقل 433 مسافرا.

وكان الصحاف، قد أشار في وقت سابق، إلى أنه تم التنسيق منذ أشهر لإيقاف رحلات الناقل الوطني إلى بيلاروسيا واستمرارها في إعادة المسافرين والراغبين بالعودة إلى البلاد.