شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجنة الفنية لقواعد المنشأ الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إدارة التكامل الاقتصادي العربي الاجتماع السابع للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية يومي 5-6 ديسمبر 2021، بمقر الأمانة العامة، سيشارك في فعاليات الاجتماع 17 دولة عربية أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ستناقش اللجنة خلال اجتماعها العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع منها النظر في نتائج الاستبيان التي أعدتها الأمانة العامة حول الجاهزية التشريعية والإلكترونية لإصدار شهادة المنشأ وتبادلها الكترونيا، فضلا عن مراجعة وتنقيح دليل المستخدم لقواعد المنشأ العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كخطوة تمهيدية لاعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته القادمة، ويعد دليل المستخدم وثيقة استرشادية تهدف إلى توحيد الفهم لدى كافة المتعاملين بالتبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنصوص مواد هذه الأحكام، بما يضمن سهولة وصحة تطبيقها وضمان انسياب حركة المبادلات التجارية بين الدول الأطراف.

كما ستناقش اللجنة مراجعة الاحكام العامة لقواعد المنشأ العربية للسلع العربية بناءً على ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والذي يعد بند دائم على جدول أعمال اجتماعات اللجنة حيث كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللجنة بمراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لكي تتواكب مع التطورات الدولية واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وذلك بموجب قراراه رقم 2234 في دورته 104 بتاريخ 5/9/2019،