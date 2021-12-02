شكرا لقرائتكم خبر عن فى العيد الوطنى.. طفل إماراتى يتبرع بشعره لصالح مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الطفل الإماراتي عمر عبدالله الخييلي، ذي الـ 8 سنوات، في الصف الثالث الابتدائي، أن يقوم بقص 50 سم من شعره بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للإمارات، وتقديمه هدية لإحدى جمعيات أصدقاء السرطان التي تعنى بمرضى السرطان، وتوفر لهم العلاج، كواحدة من المبادرات الإنسانية العديدة التي تزخر بها دولتنا في شتى جوانبها الإنسانية.وفق صحيفة البيان .

وتقول والدة الطفل: "كنا نشاهد برنامجاً على قناة أبوظبي حول الأطفال المصابين بمرض السرطان، والآثار التي يتركها العلاج الكيماوي عليهم لا سيما فقدان الشعر، عندما سألني عمر ماما لماذا ليس لديهم شعر؟ فأخبرته أن علاج هذا المرض المؤلم والصعب يتسبب بتساقط شعر المصابين به، فلم يتمالك نفسه من البكاء الشديد عليهم فقرر أن يساهم فى رفع المعاناة عن غيره، وتفاجأت به وبكل حزم وشجاعة وإحساسه المحب دوماً يطلب مني أن يتبرع بشعره حتى يرسم الابتسامة على وجه طفل ويشعر أقرانه من الأطفال بأنهم في القلب دائماً، فرحبت بفكرته".

كما قدمت المدرسة لعمر الدعم عندما علمت بقراره الذي يعكس فكر دولة إنسانية، حيث كانت تنظم مبادرة تحت عنوان: "50 عاماً من العطاء أشبال الهلال الأحمر الإماراتي"، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة، لتأتي حكاية عمر في وقتها المناسب وتؤكد أن المكانة التي وصلت إليها الدولة تحققت بفضل تلك القيم المتجذرة في عمق الإنسان الإماراتي وقيادته الرشيدة.