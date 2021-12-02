شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يؤكد ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقي برهم صالح ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش.

ووفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، فقد جاءت تصريحات برهم خلال لقائه، اليوم الخميس، مع الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، لاستعراض مستجدات الأوضاع العامة في البلاد.

وشدد برهم على أهمية توحيد الصفوف والعمل على تلبية تطلعات المواطنين في حياة حرّة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية.