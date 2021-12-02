شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يهنئ الإمارات بمناسبة العيد الوطنى الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري رئيس تيار المستقبل بلبنان التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة شعبا وقيادة ومقيمين بمناسبة العيد الوطني الـ 50، مؤكدا أن الإمارات أنجزت 50 سنة من الاتحاد والتطور والعمران والتنمية.

وقال الحريري في تهنئته، إنها "إمارات زايد"، دولة السهل الممتنع ونموذج الحداثة العربية الذي يجمع الكل على نجاحه في تكريس مفهوم الدولة العصرية المزدهرة، مع المحافظة على روح إماراتية خليجية عربية أصيلة.