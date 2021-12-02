شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم أكثر من 27 ألف شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 27 ألفا و963 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال يوم الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 8 آلاف و284 شخصا تلقوا الجرعة الثانية .
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أن 5 ملايين و176 ألفا و785 شخصا قد استكملوا جرعتي التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و595 ألفا و756 جرعة ، بينها 21 ألفا و217 جرعة للسفر.
كما لفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 7 ملايين و101 ألف و156 شخصا حتى الآن.
وفى وقت سابق، تسلّمت تونس، 40 طنا من الأكسجين المسال منحته المملكة العربية السعودية، حيث تسلمتها السلطات التونسية عبر ميناء رادس وذلك في إطار دعم جهود مكافحة جائحة كوفيد-19.
وحسب بيان الرئاسة التونسية؛ توجّهت رئاسة الجمهورية بأصدق عبارات الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية، مثنية على حرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف بما يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين ويُرسّخ الإيمان المشترك بقيم الإيثار والتآزر.
وتم تسلّم هذه الدفعة من الأكسجين بحضور علي مرابط، وزير الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، والدكتور عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية بتونس.