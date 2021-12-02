شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: تطعيم أكثر من 27 ألف شخص ضد كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 27 ألفا و963 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال يوم الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 8 آلاف و284 شخصا تلقوا الجرعة الثانية .

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الخميس، أن 5 ملايين و176 ألفا و785 شخصا قد استكملوا جرعتي التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و595 ألفا و756 جرعة ، بينها 21 ألفا و217 جرعة للسفر.

كما لفتت الوزارة الى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 7 ملايين و101 ألف و156 شخصا حتى الآن.