شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يفوز بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الخميس، عن فوز العراق بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية UNTWO‬.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وفد العراق برئاسة وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم شارك في اجتماعات الدورة 24 للجمعية العمومية، مشيرا إلى أن العراق فاز بمنصب نائب رئيس الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية UNTWO".

وأكد وزير الثقافة، أن السياحة العراقية ستعيد عافيتها تدريجياً بالتعاون مع الوزارات الأخرى وبجهد ‫وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.