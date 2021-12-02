شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» و27 حالة تعافي وتسجيل حالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 27 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة .

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: