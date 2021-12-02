بي إم دبليو الألمانية للسيارات تكشف النقاب عن سيارتها XM الاختبارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة بي إم دبليو الألمانية للسيارات النقاب عن سيارتها XM الاختبارية، التي ستعتلي قمة موديلات الطرق الوعرة لدى الشركة الأوروبية.



وأوضحت بي إم دبليو أن سيارتها XM الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك بنزين V8 ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 550 كيلووات/750 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 1000 نيوتن متر، علما بأن مدى السير الكهربائي الخالص يبلغ 80 كلم.

ولم تفصح الشركة الألمانية عن أية بيانات تتعلق بمعدلات أداء وقيم استهلاك سيارتها XM الجديدة، التي من المقرر طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام القادم لتشعل نار المنافسة مع لامبورجيني Urus وبنتلي Bentayga. ولم تكشف بي إم دبليو بعد عن أسعار سيارتها الجديدة.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت "بي إم دبليو" أنها تسير في الربع الختامي هذا العام على طريق جيد نحو تحقيق أهدافها للعام الحالي.

وقال المدير المالي للشركة نيكولاس بيتر إن أعداد المبيعات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جاءت أقل من عددها في نفس الشهر من العام الماضي لكنها جاءت على نحو أفضل مما كان متوقعا لها.

وأضاف بيتر أن الشركة بدأت بشكل جيد في نوفمبر/تشرين الثاني، ويذكر أن أسباب التفاؤل بالنسبة لـ"بي إم دبليو" تتمثل في أسعار السيارات الجديدة وقطاع الخدمات المالية الذي استفاد من المستوى المرتفع نسبيا لأسعار السيارات المستعملة نظرا لأن السيارات العائدة من الاستئجار أمكن بيعها بسعر أعلى مما كان متوقعا.

وتسعى الشركة إلى الاحتفاظ بهذا الزخم في العام المقبل والذي تتوقع "بي إم دبليو" تحقيق نمو فيه.

ورأى بيتر أن تأثير مشاكل توريد أشباه الموصلات على أعمال الشركة في النصف الأول من العام الحالي كان أكبر منه في النصف الثاني والمتوقع أن تكون نتائجه أفضل.

وتسعى المجموعة إلى الاستفادة من بيئة الأسعار الحالية التي تنطوي على مزايا بالنسبة للشركات، وقال بيتر:" سنرفع الأسعار مع بداية العام بنسبة 1% في المتوسط".

وتابع بيتر أن الشركة ستبقي على مخزون السيارات ضئيلا لدى الموزعين تجنبا للدخول في حرب أسعار.