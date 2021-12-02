كل ما تريد معرفته حول فولكسفاجن Golf R Variant الكومبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد فولكسفاجن الألمانية لإطلاق سيارتها Golf R Variant الكومبي المدمجة بحلول نهاية العام الجاري بسعر يبدأ من 51 ألف و585 يورو.



وأوضحت الشركة أن سيارتها Golf R Variant الكومبي تعتمد على سواعد محرك تربو سعة 2 لتر وبقوة 235 كيلووات/320 حصانا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 420 نيوتن متر.

وتتضافر جهود المحرك مع نظام الدفع الرباعي ليدفع السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 270 كلم/س.

ويوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حصلت مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة على موافقة هيئة سوق المال الفرنسية على الاستحواذ على شركة تأجير السيارات الفرنسية يوروب كار.

وقالت الهيئة الفرنسية إنه تمت الموافقة على صفقة الاستحواذ التي سيقوم بها اتحاد شركات (كونسرتيوم) بقيادة فلوكسفاجن.

وكانت يوروب كار قد أعلنت في نهاية يوليو/تموز الماضي موافقتها على عرض الاستحواذ مقابل 2.51 مليار يورو (3 مليارات دولار).

يذكر أن يوروب كار مثل شركات تأجير السيارات المنافسة تواجه حاليا ضغطا حادا من جائحة فيروس كورونا المستجد. وكانت فولكسفاجن قد باعت يوروب كار في 2006.

وتستهدف فولكسفاجن استخدام صفقة إعادة شراء يوروب كار لتحويل الشركة الفرنسية من شركة تأجير خالصة إلى شبكة خدمات نقل متنوعة بحسب هيربرت دايس الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن.

وأضاف في تصريحات سابقة له أن يوروب كار "هي أفضل نقطة بداية لمنصة نقل المستقبل" لمجموعة فولكسفاجن.