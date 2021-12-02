الصحة العالمية تؤكد أن أوروبا أصبحت مركزاً لتفشي جائحة فيروس كورونا و"دلتا" السائد فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية" أن أوروبا أصبحت مركزاً لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأن المتحور "دلتا" أصبح المتحور السائد في أوروبا"



واضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تصريح صحفي " لقد حان الوقت للتفكير في اتخاذ قرار بإلزامية التطعيم في الاتحاد الأوروبي، وأن العلماء يؤكدون أن اللقاحات والجرعات الإضافية توفر أكبر حماية ضد الوباء، ونحتاج إلى أسبوعين للحصول على معلومات دقيقة فيما يخص أوميكرون".

واشارت الى ان هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين بفيروس كورونا خصوصاً ممن لم يتلقوا اللقاح..لافتة الى انه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن المتحور أوميكرون، ولكن لا سبب لدينا للاعتقاد بأن فترة حضانة أوميكرون تختلف عن أي متحورات أخرى لفيروس كورونا".

وشددت على أنه من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم.