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اكتشاف إصابة بمتحور "أوميكرون" في منطقة باريس. إليك التفاصيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

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ذكرت قناة BFM التلفزيونية اليوم الخميس نقلا عن هيئة الصحة المحلية الفرنسية أنه تم تسجيل إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس في منطقة باريس/إيل دو فرانس الكبرى.

 

وأوضحت القناة أن المصاب عاد مؤخرا من نيجيريا، في وقت أعلنت فرنسا عن استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الإفريقية السبت المقبل، وذلك بعد أن قررت فرض حظر حتى 29 نوفمبر على دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة الفرنسية قبل أيام، عن رصد 8 إصابات "غير مؤكدة" بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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