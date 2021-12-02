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موجة برد تضرب عدة مناطق في المملكة السعودية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موجة برد تضرب عدة مناطق في المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

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كشف الباحث السعودي في علوم الطقس، وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني أن موجة برد متوسطة القوة ستسيطر على الأجواء في المناطق على الشمالية، وتتراوح الحرارة الصغرى المتوقعة عليها بين 3 و7 درجات، والوسطى والمرتفعات الجبلية وشرقها بين 6 و12 درجة، والشرقية والمدينة تتراوح بين 8 و17.

 

وأوضح الباحث السعودي عبر حسابه في "تويتر": أن بداية موجة البرد ستبدأ من ليلة الجمعة على الشمالية ثم يوم الجمعة على الوسطى فالشرقية، وذروتها السبت والأحد.

 

وأضاف: "مَن عزم على الخروج ليلًا للبر والاستراحات في أماكن مفتوحة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية؛ أنصحه بالملابس الشتوية المتوسطة، وتثقيل الملابس شمالًا".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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