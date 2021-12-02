موجة برد تضرب عدة مناطق في المملكة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف الباحث السعودي في علوم الطقس، وعضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني أن موجة برد متوسطة القوة ستسيطر على الأجواء في المناطق على الشمالية، وتتراوح الحرارة الصغرى المتوقعة عليها بين 3 و7 درجات، والوسطى والمرتفعات الجبلية وشرقها بين 6 و12 درجة، والشرقية والمدينة تتراوح بين 8 و17.



وأوضح الباحث السعودي عبر حسابه في "تويتر": أن بداية موجة البرد ستبدأ من ليلة الجمعة على الشمالية ثم يوم الجمعة على الوسطى فالشرقية، وذروتها السبت والأحد.

وأضاف: "مَن عزم على الخروج ليلًا للبر والاستراحات في أماكن مفتوحة في الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية؛ أنصحه بالملابس الشتوية المتوسطة، وتثقيل الملابس شمالًا".