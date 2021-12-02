شكرا لقرائتكم خبر عن شيوخ الإمارات فى عيدها الـ50: رحم الله المؤسسين وحفظ الإمارات وأدام عليها الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفى الإمارات اليوم بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة في العام 1971، وبهذه المناسبة وجه كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان والشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، رسائل قالوا فيها إن "رحلة الخمسين انطلقت بتسارع، ورسالة الإمارات تحمل الخير والسلام إلى شعوب العالم أجمع، نعتز بما حققناه خلال العقود الماضية، ونواصل مسيرة الإنجازات بإصرار أكبر وإرادة أقوى وطموحات لا حدود لها.. رحم الله المؤسسين وحفظ الإمارات وأدام عليها الخير والعز والأمان".

وتناولت الرسائل أبرز المنجزات التي تحققت خلال الخمسين عاماً الماضية وشارك شيوخ الامارات أبناء الدولة رؤى المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.