شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفريكوم" تدعم جهود الولايات الأمريكية بليبيا لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) دعمها جهود سفارة الولايات المتحدة في ليبيا؛ لضمان إجراء انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر الجاري.

ووصف القيادة الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الخميس، الانتخابات المرتقبة في ليبيا خلال هذا الشهر بالخطوة الرئيسية نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد.

وقال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدة على حسابه في "تويتر"إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، مؤكدا أنه لن يُسمح للجهات المسلحة بتهديد الانتخابات المرتقبة في ليبيا التي ستبدأ في 24 ديسمبر الجاري، وقتل تطلعات ملايين الليبيين للإدلاء بأصواتهم.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في وقت سابق، جميع الأطراف في ليبيا إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية التي يقودها الليبيون.