الصحة العراقية: استنفار كامل الجهود للتصدى لفيروس كورونا ومتحور "أوميكرون"

وقال العقابي في تصريح خاص لقناة "العراقية" الإخبارية اليوم الخميس، إنه "يوجد أكثر من 300 مليون جرعة تطعيم مضاد لفيروس كورونا المستجد في مخازن البلاد" وذلك لمواجهة الموجة الرابعة من الفيروس، لاسيما مع انتشار المتحور الجديد "أوميكرون".

وشدد وزير الصحة العراقي على أهمية أخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، قائلا :"إن التطعيم هو السبيل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون" ولتقليل أعداد الوفيات والإصابات في البلاد".

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي وافقت فيه وزارة الصحة العراقية على إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا للمواطنين من الكوادر الصحية والأعمار الكبيرة والفئات الهشة التي مناعتها قليلة، وذلك للتصدي للموجة الرابعة من الفيروس في البلاد.

وكان وزير الصحة العراقي قد قال في وقت سابق إن حظر التجوال أصبح من الماضي، لأن أغلب الدول لم تلجأ إليه كما كانت سابقا، لأن الإغلاق يؤثر على الاقتصاد وحركة المواطنين، مبينا أن حظر التجوال في الموجتين الأولى والثانية كان بسبب عدم وجود اللقاح، ولكن الآن نستطيع حماية المواطنين في البلاد.