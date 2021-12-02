الأحد.. "الصحة" الإماراتية تحدث بروتوكول المرور الأخضر لتطبيق الحصن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الأربعاء، عن تحديث بروتوكول المرور الأخضر لتطبيق الحصن ابتداء من الأحد 5 ديسمبر الجاري.



ويتضمن التحديث أن تكون مدة تفعيل اللون الأخضر في تطبيق الحصن 14 يوما بدلا عن 30 يوما بعد استلام نتيجة PCR المخبرية وعليه سيتغير لون تطبيق الحصن من الأخضر إلى الرمادي عند انتهاء المدة المعتمدة ويتم تفعيله لمدة 14يوما أخري عند استلام نتيجة فحص PCR جديدة.

وجاء قرار التحديث بهدف تكثيف الفحوصات الاستباقية لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة في مرحلة التعافي بالدولة والتصدي لاي متحور لفيروس كوفيد 19 ولضمان حركة التنقل والسياحة الآمنة في جميع مناطق الدولة.