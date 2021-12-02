شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب الترجيع عند الرضع؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

الترجيع هو قذفٌ قويٌّ ومزعج وغير إرادي للمواد الغذائيَّة من المعدة، وعند الرضع يجب تمييز بين الترجيع والبُصاق أو القشط.



يبصق الرضع كميات صغيرة في أثناء تغذيتهم أو بعده بفترة وجيزة، وذلك أثناء التَّجشُّؤ عادةً، ويمكن أن يحدث البصق أو القشط نتيجة سرعة تناول الرُّضَّع لغذائهم أو ابتلاع الهواء أو الإفراط في كميَّة الغذاء، ولكنَّه قد يحدث دون سببٍ واضح.

في حين أن الترجيع ينجم عن اضطراب عادةً، ويمكن أن يتسبب في حدوث جفاف نتيجة فقد السوائل، حيث يعجز الأطفال في بعض الأحيان عن شرب ما يكفي لتعويض السوائل المفقودة؛ وذلك إمَّا لأنَّهم مستمرُّون في الترجيع أو لأنَّهم لا يريدون الشُّرب.

ولا يرغب الأطفال الذين يعانون من الترجيع في تناول الطعام عادةً، ولكن من النَّادر أن يتسبَّب هذا النقص في الشهية في حدوث مشكلة.

يمكن أن يكون الترجيع مفيدًا عندما يُساعد على التَّخلُّص من المواد السَّامة التي جَرَى ابتلاعها، إلَّا أنَّ الترجيع ينجم عن اضطرابٍ في معظم الحالات، ويكون هذا الاضطراب غيرَ ضارٍّ بشكلٍ نسبيٍّ عادةً، ولكنَّ الترجيع أيضا قد يكون علامةً على وجود مشكلةٍ خطيرةٍ في بعض الأحيان، مثل وجود انسداد في المعدة أو الأمعاء أو زيادة الضغط داخل الجمجمة.

نصائح لتخفيف حدة الترجيع

- تقليل عدد الرضعات إذا كان طفلك يرضع الكثير من الحليب ووزنه زائد.

- إرضاع الطفل ورأسه أعلى من بطنه.

- زيادة عدد الرضعات، ولكن مع تخفيف كمية الحليب في كل رضعة، ويمكن أن ترضعيه كل ساعتين كمية أقل من الحليب.

- حمل الطفل بعد الرضعة مباشرةً بوضعية الوقوف أو نصف الجلوس وربتي بلطف على ظهره لمدة ربع ساعة، حتى يتمكن من التجشؤ، ويخرج أي هواء زائد دخل إلى بطنه خلال الرضاعة.

- لا تضغطي على بطن الطفل بعد الرضاعة مباشرةً، ولا تضعي له حزامًا.

- إذا كان عمر طفلك 5 شهور أو أكثر أضيفي بعض الأطعمة للحليب الصناعي، إذا كان الطفل يتلقاه، بحيث يصبح قوامه أكثر تماسكًا، مثل السيريلاك.

- يمكنك إعطاء طفلكِ، إذا كان يتناول الحليب الصناعي نوعًا خاصًا ضد الارتجاع.

- إذا لم يتحسن طفلك بعد اتباع هذه النصائح عليك مراجعة الطبيب.

كما يجب الاتصال بالطبيب إذا حدث أكثر من 6 إلى 8 نوبات من الترجيع أو إذا استمرَّ الترجيع لأكثر من 24 - 48 ساعة أو إذا ظهرت أعراضٌ أخرى (مثل السعال أو الحُمَّى أو الطَّفح الجلدي).

كذلك يجب استشارة الطبيب فورًا إذا صاحب الترجيع أي من هذه الأعراض: علامات الجفاف، الدم، المادة الصفراء، انقطاع التبرز وانتفاخ بطن الطفل لأكثر من 24 ساعة.

ومن النادر أن يحتاج الأطفال الذين اقتصرت معاناتهم على عدد قليل من نوبات الترجيع (مع أو بدون الإسهال) أو الذين يشربون كميَّةً قليلةً من السوائل أو الذين لا يبدو أنهم مصابون بمرض شديد؛ إلى مراجعة الطبيب.