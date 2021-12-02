أوبو الصينية تطلق ساعتها الذكية Watch Free NFC الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة أوبو الصينية، اليوم الخميس، ساعتها الذكية Watch Free NFC الجديدة بسعر يبلغ نحو 94 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة عبارة عن نسخة مزودة بتقنية اتصالات المجال القريب (NFC) من الساعة Watch Free، التي تم إطلاقها منذ عدة أشهر.

وباستثناء تقنية NFC، تعد المواصفات متطابقة بين النسختين؛ حيث تشتمل النسختان على شاشة AMOLED قياس 1.64 بوصة وبدقة وضوح 280 × 456 بيكسل.

كما تم تزويد النسختين بمستشعرات لقياس معدل ضربات القلب ونسبة تشبع الدم بالأوكسجين (SpO2)، بالإضافة إلى بطارية سعة 230 ميللي أمبير ساعة تدوم حتى 14 يوما.

ونهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت أوبو عن إطلاق سلسلة الهواتف الذكية Reno7 الجديدة التي تضم موديلات Reno7 وReno7 Pro وReno7 SE وتجمع ما بين التصميم المبتكر والوظائف المتطورة.

ويأتي موديل أوبو Reno7 Pro الفاخر بتصميم أنيق وشاشة بدون حواف تقريبا وجوانب مسطحة على غرار هاتف آيفون 13، كما قامت الشركة الصينية بتركيب شريط من إضاءة LED حول وحدة الكاميرا المستطيلة، ومن ضمن وظائف مؤشر LED الإضاءة عند تلقي الإشعارات.

ويعتمد الهاتف الذكي Reno7 Pro الجديد على معالج ميديا تيك Dimensity 1200 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة حتى 12 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى شاشة AMOLED قياس 6.55 بوصة وبدقة 1080p+ بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وتبلغ درجة السطوع 800 نيت.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل في فتحة صغيرة على الشاشة وتشتمل وحدة الكاميرا على الجانب الخلفي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميجابيكسل واثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، ويعتمد جهاز أوبو الفاخر على نظام التشغيل ColorOS 12، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 12 مع بطارية بسعة 4500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 65 وات.