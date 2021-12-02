كل ما تريد معرفته حول هاتف Axon 30 Ultra Aerospace Edition الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة "زد تي إي" الصينية رسميا، امس الإصدار الخاص Axon 30 Ultra Aerospace Edition الجديد.



ويعتبر هاتف Axon 30 Ultra Aerospace Edition الجديد أول جهاز في العالم مزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 18 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة واحد تيرابايت.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يعتبر بمثابة نسخة خاصة من الهاتف الذكي Axon 30 Ultra بذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت.

وأشارت "زد تي إي" إلى أنه باستثناء بعض التعديلات في التصميم الخارجي فإن الإصدار الخاص الجديد لا يختلف في التجهيزات التقنية عن الموديل العادي، حيث يشتمل على شاشة AMOLED منحنية قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة FHD+ وبمعدل تنشيط صورة 144 هرتز، كما ينبض داخل الجهاز معالج كوالكوم Snapdragon 888 وكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل.

وتشتمل باقة مرفقات الهاتف الذكي الجديد على شاحن قوي بقدرة 65 وات وكابل USB-C وسماعة زد تي إي TWS.