خدمة فايرفوكس Relay لحماية المستخدم من هجمات البريد المتطفل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

طورت شركة موزيلا الأمريكية خدمة جديدة لإخفاء الهوية من أجل حماية المستخدم من رسائل البريد المتطفل Spam وهويته عبر الإنترنت.



وأطلقت الشركة على هذه الخدمة اسم فايرفوكس Relay، والتي انتقلت من التشغيل التجريبي إلى مرحلة التشغيل المعتاد حاليا.

وعن طريق الأداة الإضافية لمتصفح موزيلا فايرفوكس يمكن إنشاء ما يعرف باسم عناوين البريد الإلكتروني المستعارة، والتي يتم استعمالها بدلا من عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي، وبالتالي يتم حمايته من هجمات البريد المتطفل.

وبعد ذلك يتم إعادة توجيه الرسائل من عناوين البريد الإلكتروني المستعارة تلقائيا إلى صندوق البريد الوارد في عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي، وتظهر المزايا العملية لهذه الطريقة مثلا أثناء التسوق عبر الإنترنت أو تصفح شبكات التواصل الاجتماعي.

وعندما يقوم المستخدم بتثبيت الأداة الإضافية في متصفح فايرفوكس تظهر تلقائيا أيقونة مسدسة الشكل وباللون الأرجواني على الحافة اليمنى لنطاقات إدخال البريد الإلكتروني، وعند النقر على هذه الأيقونة يتم إنشاء عنوان بريد إلكتروني عشوائي جديد ينتهي بالمقطع «@relay.mozmail.com».

ويتمكن المستخدم من إدارة عناوين البريد الإلكتروني المستعارة عن طريق موقع الويب Relay.firefox.com، كما يمكن إعادة إنشائها على الأجهزة الجوالة إذا لزم الأمر.

وإذا اكتشف المستخدم تحويل رسائل البريد الإلكتروني المتطفل أو الرسائل الأخرى غير المرغوب فيها إلى عنوان البريد الإلكتروني الرئيسي، فيمكنه هنا حظر جميع الرسائل أو حذف العنوان المستعار مباشرة.

وأوضحت موزيلا أن خدمة فايرفوكس Relay الجديدة تتوافر بشكل مجاني بما في ذلك الأداة الإضافية لمتصفح الويب وخمسة عناوين مستعارة، وهناك إصدار مدفوع من هذه الخدمة يتيح للمستخدم عدد غير محدود من عناوين البريد الإلكتروني المستعارة، بالإضافة إلى نطاق خاص للبريد الإلكتروني مع إمكانية الرد على الرسائل، التي يتم تحويلها.

وبحسب ما قاله "مايك كوكيتز"، الباحث في أمن تكنولوجيا المعلومات، إنه يمكن تحويل فايرفوكس إلى متصفح يحافظ على الخصوصية من خلال بعض الخطوات مثل إلغاء تنشيط إرسال بيانات القياس عن بُعد والدراسة والبيانات الأخرى إلى موزيلا من خلال إزالة جميع علامات التأشير ضمن (Settings/ Privacy & Security/ Firefox data collection and use).

كما ينصح الخبير التقني باختيار الإعداد (blank page) ضمن (Settings/Start page/New windows and tabs/New tabs)، بالإضافة إلى إزالة جميع علامات التأشير ضمن (Firefox Home Content).

وإذا كان المستخدم لا يرغب في تدفق البيانات إلى جوجل، فعليه تغيير محرك البحث الافتراضي ضمن (Settings/Search) وإلغاء تنشيط عرض اقتراحات البحث وإزالة جميع علامات التأشير ضمن (Settings/Privacy & Security/Deceptive Content and Dangerous Software Protection).