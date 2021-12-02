هل هناك طريقة لتحويل الهاتف الذكي إلى لاب توب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة Uperfect الصينية عن إطلاق وحدة إرساء جديدة تحول الهواتف الذكي إلى لاب توب بشاشة لمسية قياس 15.6 بوصة وبدقة الوضوح 4K.



وأوضحت الشركة أن وحدة الإرساء X Pro LapDock الجديدة تعمل مع الهواتف الذكية، التي تدعم وضع سطح المكتب Desktop، مثل الكثير من أجهزة سامسونج الحديثة.

ويتم الترويج لوحدة الإرساء X Pro LapDock الجديدة باعتبارها أحد الملحقات التكميلية لهواتف سامسونج Galaxy، والتي يمكنها العمل على الشاشات الخارجية بفضل واجهة سطح المكتب DeX.

ومن حيث المبدأ يمكن استعمال وحدة الإرساء مع الهواتف الذكية المزودة بنظام لينوكس مثل هاتف PinePhone، وذلك عن طريق مجموعة من منافذ USB-C وmini-HDMI.

وبمجرد توصيل الكابل يتم استعمال الهاتف الذكي الموصل على شاشة لمسية قياس 15.6 بوصة وبدقة وضوح 4K مع تغطية نطاق الألوان sRGB بالكامل، وتبلغ شدة الإضاءة 260 نيت، وبالتالي يقتصر استعمال

وحدة الإرساء الجديدة على النطاقات الداخلية فقط.

ويتيح الحامل المدمج نصب الشاشة في أي زاوية، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها كشاشة ثانية لجهاز اللاب توب مثلا.

وعند توصيل لوحة مفاتيح اختيارية بها لوحة تتبع، فإن وحدة الإرساء X Pro LapDock الجديدة تتحول إلى لاب توب بما في ذلك سماعات ستريو مدمجة، وتبلغ سعة البطارية 10000 مللي أمبير ساعة وتمتد فترة

تشغيلها حتى 8 ساعات من تشغيل الفيديو أو 4 إلى 6 ساعات عند استعمال واجهة سطح المكتب DeX.

وتتوفر وحدة الإرساء X Pro LapDock الجديدة، التي يبلغ وزنها 4ر1 كجم، بسعر 650 دولارا أمريكيا.