اليمن: تفكيك عشرات الألغام من مزارع فى "حيس"

القاهرة - سامية سيد - فككت الفرق الهندسية للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، عشرات الألغام الفردية والمضادة للدروع زرعتها جماعة الحوثى في مزارع المواطنين بمنطقة الحِلّة في مديرية حيس.

وذكر الجيش في بيان اليوم الخميس، أن الفرق تمكنت من تفكيك عشرات الألغام زرعتها جماعة الحوثي في الحقول الزراعية الواقعة أمام القرى السكنية في حيس.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصابة 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأتان من عائلة واحدة، بانفجار لغم أرضي زرعته جماعة الحوثى في إحدى الطرقات بمديرية حيس محافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية، أن لغما أرضيا من مخلفات جماعة الحوثى انفجر بسيارة مدنية، في إحدى الطرقات في منطقة الفواهة، الواقعة شمال شرقي مديرية حيس.