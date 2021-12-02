شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يبدأ زيارة رسمية لموريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافى، اليوم الخميس، زيارة عمل رسمية لموريتانيا، تستغرق يومين.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم، بأنه لدى وصوله كان في استقباله وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل الشيخ أحمد، وسفير وأعضاء السفارة الليبية في نواكشوط. وأوضحت الوكالة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تفعيل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل تطويرها.

يذكر أن تكتلات وأحزاب السياسية بتنسيقية الأحزاب والتكتلات الليبية،أكدت متابعتهم بكل حرص الخطوات الهامة التي تنفّذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، وما تقوم به من جهود وبكل جدارة، وفق برنامج زمنيّ يهدف لإنجاز استحقاقات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ابتداءً من 24 ديسمبر المقبل.

وأشارت التكتلات والأحزاب الليبية في بيان مشترك لها، الثلاثاء الماضى، إلى إدراكها لأهميّة هذا العمل الحرفي والمنظّم الذي تقوم به إدارة المفوضيّة العليا للانتخابات في ليبيا، رغم الصعوبات والعراقيل التي تواجهها، مؤكدة دعمها وامتنانها للمفوضيّة الوطنيّة العليا للانتخابات على ما تقوم به من جهد للوصول إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني. ودعت كلّ الأطراف وذوي المصلحة إلى الانضمام لها في دعمنا للمفوضيّة الليبية للانتخابات للحفاظ على استقلالها وعملها الفنيّ.