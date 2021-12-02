شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تصميم غريب لأول هاتف محمول بقرص دوّار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

قررت مهندسة أمريكية استعادة ذكريات الهواتف الأرضية الكلاسيكية التي تحتوي على قرص لطلب الأرقام، وقامت بتصميم أول هاتف محمول بقرص دوّار في العالم.

وعلى الرغم من التطور الكبير في عالم الهواتف المحمولة الذكية التي تعمل باللمس مع القدرة على تحميل وتنزيل كميات هائلة من البيانات في أجزاء من الثانية، أرادت جوستين هاوبت تصميم هاتف محمول لنفسها بدون شاشات تعمل باللمس أو كاميرات أو شرائح فاخرة أو حتى أزرار لطلب الأرقام، بحسب موقع يانكو ديزاين.

ويأتي هاتف Macgyverian بتنسيق سهل نسبياً، مع شاشة حبر إلكترونية، وهوائي قابل للتعديل، والأهم من ذلك أنه يحتوي على قرص دوار.

كما يأتي الهاتف المحمول ذو القرص بهوائي حقيقي وقابل للفصل، ويمكن وضعه للحصول على أفضل خدمة ممكنة على جهاز محمول. وفي الواقع، يشير شريط ليد على الجانب إلى قوة الإشارة (وترتفع حتى 10 أشرطة، بدلاً من الرمز الصغير على هاتفك الذي يظهر 4 أشرطة فقط).