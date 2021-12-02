شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن مقتل 12 عنصرا من مليشيا الشباب فى مقديشيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتلت أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية "نيسا" 12 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الخميس، نقلًا عن "نيسا" أن العملية نفذت الليلة الماضية في العاصمة مقديشيو .. موضحة أن مجموع العناصر الإرهابية كان 15 عضوًا، ومؤكدة أن حماية أمن وسلامة الشعب الصومالى واجب وطنى.



يذكر أن قوات جهاز المخابرات والأمن الصومال (نيسا)،اعتقلت الأسبوع الماضى 3 عناصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، عن طريق تنفيذ عملية عسكرية في مدينة أفغوي التابعة لإقليم شبيلي السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر أمنية أن المقبوض عليهم متورطون في عمليات إرهابية، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تفجير ألغام أرضية في مقديشو.

وكانت قد أكدت قوات "دنب" الخاصة للجيش الوطني الصومالي، تدمير معاقل تتمركز فيها ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بمنطقتي "توَكل" و"دار السلام" في بلدة "أوطيغلي" التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.