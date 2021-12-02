شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. موجه باردة بالسعودية ودافئ بالبحرين والعظمى بالكويت 29 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج انخفاضا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، موجه باردة يطرأ معها انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها خلال فترة المساء ، أما الامارات فتشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام ، وفى البحرين دافئًا خلال النهار وغائما جزئيًا أحيانًا ولكنه رطب مع فرصة لتشكل ضباب خفيف والعظمى فى الكويت 29 °ﻡ.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم موجه باردة يطرأ معها انخفاض ملموس فى درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها خلال فترة المساء والليل الى منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتى الرياض والشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كما يصاحب هذه الموجه رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق . فى حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتى مكة المكرمة و الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالى والاوسط بسرعة 22-42 كم ساعة تصل سرعتها الى 48 كم ساعة على الجزء الشمالى وتكون شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم ساعة تصل سرعتها الى 44 كم ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالى , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم ساعة تتحول ليلاً جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالى بسرعة 28-48 كم ساعة.، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي, وحالة البحر خفيف الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: - جنوبية شرقية - شمالية شرقية 10 – 20 تصل إلى 30 كم س.

الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والمد الثانى عند الساعة 00:01 الجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثانى عند الساعة 05:17 بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:49 والمد الثانى عند الساعة 07:41 الجزر الاول عند الساعة 13:54 والجزر الثانى عند الساعة 02:19 فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 30 19 75 35 دبى 30 20 75 30 الشارقة 30 17 80 25 عجمان 29 20 75 20 أم القيوين 29 17 80 25 رأس الخيمة 29 20 75 25 الفجيرة 26 20 75 45 العين 29 19 65 25 ليوا 30 17 85 25 الرويس 29 18 85 25 السلع 28 22 85 35 دلما 27 23 80 50 طنب الكبرى 30 24 80 30 طنب الصغرى 30 24 80 30 أبو موسى 30 24 80 30

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم فى مملكة البحرين سيكون دافئًا خلال النهار وغائما جزئيًا أحيانًا ولكنه رطب مع فرصة لتشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق عند الصباح الباكر.

الرياح جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتزداد سرعتها من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحياناً فى المساء.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام ويصل إلى خمسة أقدام فى عرض البحر فى المساء.

درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 40%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 29 °ﻡ

نهارًا

معتدل و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا

مائل للبروده والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 15 - 50 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .