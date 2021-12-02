جوجل يحتفي بعيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

احتفى محرك البحث العالمي (جوجل)، اليوم الخميس، بعيد الاتحاد الخمسين للإمارات، والذي يتزامن مع الثاني من ديسمبر/كانون الأول.



ورفع المحرك صورة للعلم الإماراتي أعلى كلمة جوجل، تزامنا مع الاحتفالات بذكرى بدء المسيرة الوطنية الإماراتية الحافلة بالإنجازات والنجاحات التي وضعت الدولة في مصاف أهم دول العالم وأكثرها تقدما.

وعلى مدار الخمسين عاما الماضية أكدت الإمارات على دورها الريادي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتمسكها بمبادئها الراسخة، ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل قيادتنا الرشيدة .

وكان يوم الثاني من ديسمبر لسنة 1971 قد شهد إعلان قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء مسيرة التنمية والبناء التي شملت جميع نواحي الحياة.

واليوم أضحى الثاني من ديسمبر/كانون الأول مناسبة وطنية هامة، يتم توجيه الشكر فيها إلى كل من أسعد شعب إلى قيادة الوطن.

وشهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها إنجازات عظيمة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، لتواصل الدولة ريادتها لتكون من أفضل الدول في مختلف المجالات وتدخل عهدا آخر مشرقا في تاريخها منطلقة نحو مستقبل مشرق واعد تحقق من خلاله "مئوية الإمارات 2071" وبناء إمارات المستقبل للأجيال القادمة.