شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية بريطانية تطالب بإلغاء خطط إعادة المهاجرين عبر الزوارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقدت لجنة برلمانية بريطانية خطط الحكومة الرامية إلى منع المهاجرين من محاولة الوصول إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة، خوفا من تعريض حيوات المهاجرين للخطر، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت "اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان"، وهى لجنة متعددة الأحزاب تضم أعضاء من غرفتى البرلمان البريطانى فى تقرير أعدته إن "سياسة التصدى من المحتمل أن تتعارض مع القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون البحري".

وأضافت: "من المعروف أن عمليات التصدى تعرض حيوات الأشخاص فى البحر للخطر

وهو أمر أكثر أهمية عند التعامل مع الأشخاص على متن سفن صغيرة غير صالحة للإبحار، فى ممر شحن مزدحم، ووسط مياه هائجة غالبا، وبدون معدات إنقاذ مناسبة، كما هو الحال بالنسبة للمهاجرين فى زوارق صغيرة بالقنال (الإنجليزي)".

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اقترح تشريعا يمنح الجهات الحكومية التى تسير دوريات فى القنال الإنجليزى (بحر المانش) سلطة إبعاد الزوارق التى تقل مهاجرين.

كما أن "مشروع قانون الجنسية والحدود" من شأنه أن يجعل من الصعب على الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانونى طلب اللجوء، ويتيح الإبقاء على طالبى اللجوء بالخارج.

ويأتى الجدل بعد أقل من أسبوع على وفاة 27 شخصا عندما غرق زورق مطاطى مكتظ فى المياه بين بريطانيا وفرنسا، فى أسوأ حادثة هجرة مسجل على الإطلاق خلال الممر المائى المحفوف بالمخاطر.

وقد وصل أكثر من 25 ألف شخص إلى بريطانيا على متن زوارق صغيرة هذا العام، فى ارتفاع مقارنة مع 8500 شخص عام 2020 و300 شخص فقط عام 2018، ما زاد الضغوط على جونسون وحكومته المحافظة من أجل التدخل.