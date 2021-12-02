شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اللبنانى يبحث الحلول لوصول المساعدات بالسرعة اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع اللبنانى موريس سليم، حلولا للعقبات التى تعترض وصول المساعدات على مختلف أنواعها للجهات المستفيدة منها بالسرعة اللازمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بوضع آلية لتلقى المساعدات وتسريع عملية توزيعها على الجهات المستفيدة بحضور وزراء الداخلية والمالية والصحة والنقل وقائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على الخطوات التنفيذية التى سيتم تنفيذها لتسهيل العمليات المطلوبة.