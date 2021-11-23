سجن ممثل كويتي شهير 3 سنوات بعد إدانته بتعاطي وحيازة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن ممثل مشهور 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، عقب إدانته بقضية ”تعاطي وحيازة المواد المخدرة“.



كما أمرت المحكمة بتغريمه 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار)، وهو حكم ثاني درجة وليس نهائيا، وفقا لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وذكر حساب ”أمن ومحاكم“ المحلي المعني بنقل الأخبار الأمنية والقضائية، أن حكم الاستئناف تعديل لحكم الجنايات الصادر سابقا بالقضية، والذي قضى بسجن الفنان 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.