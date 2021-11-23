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اللون الجريج يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية هذا الشتاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

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يتربع اللون الجريج Greige على عرش ألوان الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة هادئة تتسم بالبساطة والأناقة.

 

وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن اللون "الجريج" هو مزيج بين اللونين الرمادي البارد والبيج الدافئ، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة فخمة من خلال إطلالة "الجريج" الكاملة.

 

وأضافت المجلة أن اللون "الجريج" يتناغم أيضا مع الألوان الفاتحة كالأبيض والكريمي الفاتح، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق "الجريج" مع الأزرق الصارخ أو الأصفر النيون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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