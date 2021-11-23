اللون الجريج يتربع على عرش ألوان الموضة النسائية هذا الشتاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتربع اللون الجريج Greige على عرش ألوان الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة هادئة تتسم بالبساطة والأناقة.



وأوضحت مجلة Elle المعنية بالموضة والجمال أن اللون "الجريج" هو مزيج بين اللونين الرمادي البارد والبيج الدافئ، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة فخمة من خلال إطلالة "الجريج" الكاملة.

وأضافت المجلة أن اللون "الجريج" يتناغم أيضا مع الألوان الفاتحة كالأبيض والكريمي الفاتح، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق "الجريج" مع الأزرق الصارخ أو الأصفر النيون.