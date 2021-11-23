- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تطلق تلفاز TV P1E الذكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة شاومي عن إطلاق التلفاز TV P1E الجديد، الذي يتوفر بموديلين بشاشة قياس 43 و55 بوصة.
يعمل التلفاز الجديد بدقة الوضوح 4K/UHD 3840 x 2160 بيكسل.
وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يدعم تقنية HDR10+ وتقنية MEMC لعرض تسلسل الحركات بشكل أكثر سلاسة.
كما قامت الشركة الصينية بتركيب موالف ثلاثي HD لاستقبال إشارة التليفزيون DVB-S2 وDVB-C وDVB-T2.
وبفضل توافر نظام التشغيل أندرويد TV فإنه يمكن الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل والعديد من التطبيقات الأخرى مثل Netflix وYouTube.
ويشتمل التلفاز الذكي الجديد على ذاكرة سعة 8 جيجابايت، ويتم التحكم في التلفاز عن طريق المساعد الصوتي جوجل Assistant وكروم كاست المدمج، ويتم تشغيل الصوت عن طريق اثنين من السماعات بقدرة 8 وات، مع دعم تقنية دولبي Dolby Audio وDTS-HD.