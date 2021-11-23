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شاومي تطلق تلفاز TV P1E الذكي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تطلق تلفاز TV P1E الذكي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة شاومي عن إطلاق التلفاز TV P1E الجديد، الذي يتوفر بموديلين بشاشة قياس 43 و55 بوصة.

 

يعمل التلفاز الجديد بدقة الوضوح 4K/UHD 3840 x 2160 بيكسل.

 

وأوضحت الشركة الصينية أن التلفاز الجديد يدعم تقنية HDR10+ وتقنية MEMC لعرض تسلسل الحركات بشكل أكثر سلاسة.

 

 كما قامت الشركة الصينية بتركيب موالف ثلاثي HD لاستقبال إشارة التليفزيون DVB-S2 وDVB-C وDVB-T2.

 

وبفضل توافر نظام التشغيل أندرويد TV فإنه يمكن الوصول إلى متجر تطبيقات جوجل والعديد من التطبيقات الأخرى مثل Netflix وYouTube.

 

ويشتمل التلفاز الذكي الجديد على ذاكرة سعة 8 جيجابايت، ويتم التحكم في التلفاز عن طريق المساعد الصوتي جوجل Assistant وكروم كاست المدمج، ويتم تشغيل الصوت عن طريق اثنين من السماعات بقدرة 8 وات، مع دعم تقنية دولبي Dolby Audio وDTS-HD.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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