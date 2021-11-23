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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
تجاوز متوسط عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد الجديدة المسجلة يوميا في بلجيكا 000 15 حالة، في حين يعالج أكثر من 650 مريضا من مرضى كوفيد - 19 في العناية المركزة.
وقال المعهد الطبي البلجيكي سيانسانو انه تم ما بين 13 و 19 نوفمبر، تحديد ما متوسطه 15448 إصابة جديدة بالفيروس كل يوم، بزيادة قدرها 54? عن الأيام السبعة السابقة .