ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في بلجيكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تجاوز متوسط عدد حالات الإصابة بالفيروس المستجد الجديدة المسجلة يوميا في بلجيكا 000 15 حالة، في حين يعالج أكثر من 650 مريضا من مرضى كوفيد - 19 في العناية المركزة.



وقال المعهد الطبي البلجيكي سيانسانو انه تم ما بين 13 و 19 نوفمبر، تحديد ما متوسطه 15448 إصابة جديدة بالفيروس كل يوم، بزيادة قدرها 54? عن الأيام السبعة السابقة .