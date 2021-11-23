ماذا يحدث عند الإصابة بنزلة البرد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذر مركز الصحة الألماني من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ حيث إنها قد تتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.



كما أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى التهاب عضلة القلب أو التهاب غلاف القلب المعروف علميا باسم "التهاب التامور".

وتعرض هذه الأمراض حياة المريض للخطر، كما يمكن أن تؤدي أيضا إلى إلحاق تلفيات دائمة به؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن تؤدي التهابات القلب في أسوأ الأحوال إلى الإصابة بقصور القلب، الأمر الذي يستلزم إجراء جراحة في القلب.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي أخذ فترة طويلة من الراحة؛ حيث لا يجوز العودة لممارسة الرياضة إلا بعد مرور خمسة أيام على الأقل من عودة درجة الحرارة إلى المعدل الطبيعي.

وتستمر نزلة البرد لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين عادة ويتطلب الأمر استشارة الطبيب حال استمرت لمدة أطول.

وعدم علاج نزلة البرد جيدا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تتمثل في التهاب عضلة القلب والالتهاب الرئوي والتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى والتهاب الشعب الهوائية.

وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب عضلة القلب في ضيق التنفس وآلام الصدر واضطراب نظم القلب، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والإرهاق والغثيان. وعند ملاحظة هذه الأعراض ينبغي استشارة طبيب قلب فورا.