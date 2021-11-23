تحالف جديد لتعزيز الدفع الإلكتروني في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقعت كل من جوميا باي وفاليو (المنصة المتخصصة للشراء الآن والدفع لاحقًا -BNPL- في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) اتفاقيات تعاون مشترك.



تهدف الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة لفاليو التابعة لهيرميس المصرية، لتصبح أداة من أدوات الدفع عبر منصة جوميا باي والتي ستسمح لفاليو بالتواجد على منصة جوميا وجوميا باي.

وتتيح هذه الشراكة لجوميا باي بإدارة عمليات مدفوعات عملاء فاليو من خلال الربط تقنيا بين منصة فاليو وجوميا باي لخدمات الدفع الإلكتروني.

وستنطلق الشراكة بعرض يستفيد منه العملاء أثناء التسوق عبر منصة جوميا والدفع بفاليو على أقساط لمدة 9 أشهر بدون فوائد على مشترياتهم.

وأوضح توفيق محمود، العضو المنتدب لجوميا باي مصر، أن شراكتنا مع فاليو ستتيح لجوميا باي لتصبح أحد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني لمنصة فاليو من خلال استخدام فاليو كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني لشبكة تجار جوميا باي، ويمكن هذا التعاون التجار المتعاملين بجوميا باي بقبول معاملات فاليو كطريقة من طرق الدفع والتي من شأنها أن تعمل على زيادة حجم مبيعاتهم.

ويقدم تطبيق "فاليو" للمستخدمين منصة متكاملة للتسوّق من أكثر من 5000 محل تجاري ومقدمي الخدمات وأكثر من 200 موقع للتسوق الإلكتروني، تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مثل الأزياء والأثاث والأجهزة المنزلية والإلكترونية والرعاية الصحية والسفر وغيرها، ومن خلال الشراكة الجديدة سيتمكن العملاء من القيام بعمليات الشراء من مراكز التسوق التابعة لمنصة جوميا.

كما أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، عن اعتزازه بتوقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من أكبر منصات التسوق الإلكتروني في السوق المصري وأفريقيا، مستفيدة من الخبرات الواسعة التي تنفرد بها شركة فاليو في خدمات تمويل الأفراد والتي تلبي احتياجات العملاء وتمكنهم من مواكبة أنماط حياتهم العصرية بدون أعباء مالية.

وأشار حسونة إلى أن توقيع مثل هذه الشراكة يأتي في إطار أحد الأهداف المحورية للشركة، ويتمثل في التركيز على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء التجاريين لتوسيع شبكتنا للوصول إلى المزيد من العملاء وتحسين تجربة التسوق الخاصة بهم.

وتعقيبا على هذا التعاون، أعرب المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر، عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية بين جوميا وڤاليو، مشيرا إلى أننا نفخر بانضمام علامة تجارية رائدة مثل فاليو إلى قائمة شركاء النجاح في جوميا حيث تستهدف الشركتان تقديم أفضل خدمات التقسيط والتي من شأنها تساهم في زيادة عدد العملاء والمعاملات وتخفيف العبء عن كاهلهم.

"لقد عملنا عن كثب مع جوميا باي لدمج العمليات في وقت قياسي لتقديم تجربة سلسة لعملائنا تمكنهم من الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات المتاحة على منصة جوميا. كنا حريصين على بناء بنية تحتية صلبة لتعزيز المدفوعات الرقمية مما يسمح للطرفين بالتوسع بعمليتهم في مصر وتأسيس قاعدة انطلاق مشتركة للنمو في الأسواق الأفريقية".